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08.11.2021 19:11
Рубрика: Общество

В Петербурге тестируют оформление QR-кодов "задним числом"

Текст: Вера Черенева ( "Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Система "легализации" неофициально переболевших коронавирусом апробируется в Санкт-Петербурге. Это граждане, получившие положительный ПЦР-тест в лаборатории, но по разным причинам не пришедшие в поликлинику.

Часто такие люди опасаются вакцинироваться, полагая, что у них сформирован естественный иммунитет. Но подтвердить его они не могут - выяснилось, что выписка из лаборатории не принимается, справку дает только поликлиника. А заветный QR-код переболевшего на портале госуслуги формируется на основании данных медицинского реестра, который ведет минздрав.

Фото: iStock
Стало известно, какие документы примут при проверке QR-кодов в Петербурге

Ну а данные туда также попадают из поликлиник. Соответственно, если гражданин сдал положительный ПЦР-тест и лечился самостоятельно, никаких документов, подтверждающих перенесенное заболевание, он не имеет. А сколько таких неофициально переболевших, неизвестно даже приблизительно. В Смольном решили использовать заявительный порядок. Пациент приходит в поликлинику, приносит документы из лаборатории. Администрация учреждения направляет в лабораторию запрос, и если справка подлинная, то собирается комиссия, по ее итогам запись вносится в реестр, и гражданин получает заветный код.

Из лабораторий принимаются два документа - ПЦР-тест и тест на антигены. Его сдают, когда все симптомы коронавируса налицо, а ПЦР оказывается отрицательным. Оба этих анализа сдаются в момент предполагаемого заболевания или планового тестирования.

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