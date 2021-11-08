В Петербурге тестируют оформление QR-кодов "задним числом"

Система "легализации" неофициально переболевших коронавирусом апробируется в Санкт-Петербурге. Это граждане, получившие положительный ПЦР-тест в лаборатории, но по разным причинам не пришедшие в поликлинику.

Часто такие люди опасаются вакцинироваться, полагая, что у них сформирован естественный иммунитет. Но подтвердить его они не могут - выяснилось, что выписка из лаборатории не принимается, справку дает только поликлиника. А заветный QR-код переболевшего на портале госуслуги формируется на основании данных медицинского реестра, который ведет минздрав.

Ну а данные туда также попадают из поликлиник. Соответственно, если гражданин сдал положительный ПЦР-тест и лечился самостоятельно, никаких документов, подтверждающих перенесенное заболевание, он не имеет. А сколько таких неофициально переболевших, неизвестно даже приблизительно. В Смольном решили использовать заявительный порядок. Пациент приходит в поликлинику, приносит документы из лаборатории. Администрация учреждения направляет в лабораторию запрос, и если справка подлинная, то собирается комиссия, по ее итогам запись вносится в реестр, и гражданин получает заветный код.

Из лабораторий принимаются два документа - ПЦР-тест и тест на антигены. Его сдают, когда все симптомы коронавируса налицо, а ПЦР оказывается отрицательным. Оба этих анализа сдаются в момент предполагаемого заболевания или планового тестирования.