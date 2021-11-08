В Заполярье в торговых центрах начнут проверять QR-коды

В Мурманской области расширяется перечень общественных мест, для посещения которых будет нужен QR-код или справка о вакцинации или перенесенном заболевании. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

С 11 ноября в данный перечень войдут солярии, сауны и бани, салоны красоты и спа-салоны, торговые и торгово-развлекательные центры. Правда, в торговые центры без документов можно попасть, есть цель визита - посещение продуктового магазина в молле.

Сохраняется аналогичный режим доступа в кафе и рестораны, фитнес-клубы, посещения культурных и спортивных мероприятий, введенный 30 октября.

К слову, с медицинским отводом в общественные места также пустят. правда, при условии предъявления отрицательного ПЦР-теста.