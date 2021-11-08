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08.11.2021 16:55
Рубрика: Власть

Астраханский губернатор отказался повышать тарифы на воду

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отклонил инициативу Городской думы о повышении тарифов на холодную воду и канализацию. Депутаты объяснили непопулярную меру необходимостью увеличения финансирования муниципального водоснабжающего предприятия.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Гордума обратилась к главе региона с предложением поднять тарифы на водоснабжение и водоотведение еще в октябре в связи с критической ситуацией МУП "Астрводоканал". На сегодняшний день размер кредиторской задолженности предприятия составляет 743 млн. рублей. Расчетные счета компании заблокированы, производится списание существующей задолженности. Таким образом, сети, износ которых превышает 80 процентов, не на что ремонтировать.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- Мы не сможем спасти астраханские сети водоснабжения с помощью периодического ремонта и латания дыр, - заявил Игорь Бабушкин. - Здесь необходима масштабная модернизация всего хозяйства Астрводоканала.

По поручению губернатора на реконструкцию сетей будут направлены средства инфраструктурного кредита в размере 2,7 млрд рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. В рамках проекта, рассчитанного на 2022-2023 годы, будут заменены 114 км водопроводных сетей. Предприятию дано поручение готовить соответствующий план мероприятий.

Как писала "РГ", Астраханская область также получит 1,3 млрд. рублей в 2022-2024 годах на модернизацию северных очистных сооружений города. Это позволит не только повысить качество оказания коммунальных услуг, но и улучшить экологическую обстановку. После ремонта сооружения смогут очищать до 70 тыс. кубометров канализационных вод в сутки. Средства будут выделены в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

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