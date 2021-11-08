Синоптики предупредили о похолодании и мокром снеге на Кубани

В Краснодарском крае синоптики спрогнозировали похолодание в ближайшие дни. Причиной перемены погоды стало прохождение фронтальных разделов.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сегодня ночью, восьмого ноября, опустится туман, столбик термометра не поднимется выше 5…10 градусов тепла.

В ближайшие дни, 9 и 10 ноября, на территории края местами пройдут сильные дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 12-14 метров. Температура воздуха ночью 5…10 градусов, в предгорных районах 1…6 тепла. Днем воздух в южных районах края прогреется до 15…20 тепла, а затем упадет до 8…13 градусов. В горах будет держаться переменная облачность, в ночные часы ожидаются заморозки: +3…-2 градуса. В середине недели обрушатся ливни с мокрым снегом.

При этом на Черноморском побережье преимущественно без осадков. Южный ветер поменяет направление на северо-восточный - 6-11 метров в секунду, местами сила порывов составит 14 метров в секунду, на участке Анапа - Геленджик - 17-22 метра в секунду, в Новороссийске - 20-23 метра в секунду.