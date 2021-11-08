Путин поздравил граждан с Днем народного единства из Севастополя

В День народного единства президент Владимир Путин посетил в Севастополе мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, и назвал Крым символом торжества исторической правды и справедливости.

Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню и поздравил всех граждан России с праздником. Мемориал был возведен по поручению президента и открыт в апреле на берегу Карантинной бухты. Проект реализован Российским военно-историческим обществом. В основе памятника две мужские фигуры, олицетворяющие противоборствующие стороны Гражданской войны. Это два брата - поручик белой армии и командир-красноармеец. Над ними возвышается статуя матери-России, которая зовет к примирению. На подножии - слова "Мы единый народ, и Россия у нас одна". "Памятник хороший получился - символика пронзительная", - оценил президент. "Это символ возвращения к единению многонациональной российской нации", - сказал он.

Владимир Путин выступил с речью у мемориала. День народного единства посвящен основным ценностям, которые близки и понятны каждому, заметил он. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны. "Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его - в характере нашего многомиллионного и многонационального народа", - заявил президент.

В начале XVII века страна стояла на грани утраты суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение России и открыл дорогу для ее возрождения и укрепления, напомнил Путин. Спустя более четырех столетий подвиг народа до сих пор поражает мощным патриотическим порывом. Люди сами осознали: судьба и будущее Родины превыше всего, подчеркнул он.

Но были периоды, когда единство народа подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями. Такими, как революция 1917 года и новая страшная "смута" - Гражданская война, продолжил президент. "Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости", - заявил он.

"Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство", - сказал президент. Севастополь и Крым навсегда теперь с Россией, "потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", заметил он.

Владимир Путин отдельно встретился с губернатором Севастополя и пообещал рассмотреть предложение о единовременной выплате жителям осажденного Севастополя и жителям, награжденным медалью "За оборону Севастополя", по случаю отмечавшегося в этом году 80-летия начала второй обороны города.