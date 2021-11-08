В Краснодаре водителя маршрутки будут судить за смерть пассажира от ожогов

В ближайшее время в Краснодаре состоится суд над водителем маршрутки, в которой в июле 2021 года произошел пожар. По мнению следствия, автобус загорелся из-за действий 58-летнего водителя, который залил бензин в карбюратор маршрутки, когда в ней находились пассажиры. В пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю сообщили, что в результате пожара спустя два месяца в больнице скончался один из пассажиров.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего водителя маршрутного автобуса, обвиняемого в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекшей по неосторожности смерть пассажира, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Автобус ехал по маршруту №182А в Краснодаре. После того, как водитель залил в карбюратор бензин, он вернулся за руль и продолжил поездку с пассажирами. Когда автобус находился в садовом товариществе "Лесник" на севере краевой столицы, бензин воспламенился. В результате 38-летний пассажир получил тяжелые ожоги и 15 сентября скончался в больнице.

Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе следствия, дело передано в суд.