В Адыгее напомнили о героическом подвиге младшего политрука Хусена Андрухаева

8 ноября 1941 года на окраине села Дьяково Антрацитовского района Ворошиловградской области 21-летний парень из адыгского аула политрук Хусен Андрухаев, прикрывая вынужденный отход своего подразделения, подорвал связкой гранат себя и подступивших фашистских солдат.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что этот героический поступок впоследствии стал символом стойкости и героизма нашего народа, примером для бойцов и офицеров Красной армии. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года младшему политруку Хусену Борежевичу Андрухаеву посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза. Наш земляк стал первым из адыгов и из советских писателей, удостоенным этого звания", - напомнил глава Адыгеи.

Кумпилов также отметил, что, прожив короткую, но яркую жизнь, Хусен Андрухаев навечно вписал свое имя в летопись Адыгеи, России и Украины.

"Сохранилось и творческое наследие героя. В его стихах поднимаются темы патриотизма, говорится о долге, ответственности за честь и свободу Родины, о защите Отечества", - написал глава республики.

24 мая 2019 года в Москве в здании Союза писателей на Комсомольском проспекте, д. 13 торжественно открыли бюст первого Героя Советского Союза из Адыгеи, писателя и журналиста Хусена Андрухаева. Автором бюста стал Зураб Церетели.

Скульптуру он передал в дар общественности Адыгеи и Союзу писателей РФ, которые были инициаторами увековечения памяти Хусена Андрухаева.

В 2015 году в Адыгее издали книгу "Хусен Андрухаев". Полноцветное издание вышло тиражом три тысячи экземпляров, оно посвящено первому Герою Советского Союза из Адыгеи, писателю, поэту и публицисту.