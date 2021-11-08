В Краснодарском крае 1,3 миллиона человек привились от гриппа

Министерство здравоохранения Краснодарского края отчиталось о ходе прививочной кампании против гриппа. Как сообщила замглавы министерства Ирина Вязовская, в этом году вакцинироваться от гриппа еще важнее, чем обычно, так как возможно развитие смешанной инфекции, когда человек одновременно заболевает гриппом и коронавирусом. Слова замминистра процитировала пресс-служба администрации региона.

- Во время пандемии важное значение приобретает иммунизация населения от гриппа. Вакцинированные жители легче переносят заболевание, особенно при смешении сезонных простуд с коронавирусной инфекцией. Прививку от гриппа можно сделать во всех медучреждениях Кубани, в том числе в пунктах вакцинации от COVID-19. При этом обе вакцины разрешено ставить в один день, - отметила Ирина Вязовская.

На 8 ноября в Краснодарском крае привились от гриппа уже 1,3 миллиона человек - это 38,5 процента от планового показателя. При этом, на начало ноября от коронавируса привились в регионе 2,2 миллиона человек - 61 процент от плана.