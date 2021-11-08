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08.11.2021 11:07
Рубрика: Общество

В Крым придет резкое похолодание со снегом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму аномально теплая погода на пять-шесть градусов выше средней многолетней нормы сменится резким похолоданием и падением температуры воздуха в ночные часы до минус двух градусов. Штормовое предупреждение распространило Главное управление МЧС по Республике Крым.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Гидрометцентр: На юге России 10 ноября похолодает сразу на 10 градусов

Еще в понедельник погоду в Крыму будет обуславливать юго-западная периферия антициклона, которая обеспечит дневную температуру до 20 градусов. А вот во вторник в регион прорвутся арктические воздушные массы.

- Из-за прохождения холодного арктического фронта 9 и 10 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, ночью 10 ноября со снегом, - сообщил Крымский гидрометцентр. - Северо-западный ветер усилится до 17-22 метров в секунду, с порывами до 27. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов. 10 ноября ночью - от плюс одного до трех градусов, днем - три-восемь.

К выходным дням погода снова улучшится: дневная температура повысится до 11-12 градусов, а ночная - до трех-шести.

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