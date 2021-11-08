В Москве спустя 10 лет поймали мошенника из Новороссийска

Полицейские из Краснодарского края вычислили объявленного 10 лет назад в федеральный розыск мошенника и вернули его в Новороссийск. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере - он назанимал у пострадавших около 4,5 миллиона рублей и скрылся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, уголовное дело уже расследовано и направлено в суд.

- По данным следствия, обвиняемый ввел в заблуждение потерпевших и занял у них различные суммы денег от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Во всех случаях он предлагал в качестве залога свою квартиру, но документы, подтверждающие данный факт не оформлял. Двоим потерпевшим обвиняемый обещал вернуть деньги под расписку, однако взятые на себя обязательства не выполнил, распорядившись займами по своему усмотрению, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас подозреваемому 58 лет. Квартиру, которую мужчина предлагал как залог, он продал, а после уехал в Москву. В 2011 году его объявили в федеральный розыск. Теперь же его удалось вычислить и полицейским пришлось отправиться в столицу, чтобы задержать подозреваемого и вернуть для расследования на родину.

Сейчас по уголовному делу по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" утверждено обвинительное заключение. По этой статье обвиняемому грозить до 10 лет лишения свободы. Сам мужчина задержан и находится под стражей по решению суда.