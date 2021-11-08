В программу комплексного развития Сочи включены 27 приоритетных объектов

В программу комплексного развития Сочи, утвержденную премьер-министром Михаилом Мишустиным, включены 27 приоритетных объектов. За восемь лет, подчеркнул глава правительства, на курорте обустроят, отремонтируют и существенно улучшат городскую инфраструктуру.

Свыше 20 объектов отобраны для обновления жилищно-коммунального хозяйства. "Их модернизация позволит обеспечивать жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год. Сейчас городские сети водоотведения изношены более чем на 70 процентов", - сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Необходимая инфраструктура будет подведена к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Нормальной водой и канализацией обеспечат более 460 таких семей.

"Также в комплексный план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройству центральной Приморской набережной, ремонту гидротехнических объектов и укреплению берегов", - сообщил премьер. Это позволит открыть для отдыхающих новые пляжные территории.