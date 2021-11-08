В Сочи из-за аномальной погоды готовятся зацвести подснежники

В горах Сочи аномально солнечная теплая погода вносит коррективы в жизненный цикл природы: вскоре могут зацвести предвестники весны - подснежники. Такие выводы сделали сотрудники научного отдела Сочинского национального парка.

Заместитель директора по научной работе парка Борис Туниев на странице нацпарка в Instagram отмечает, что в нижних поясах гор (до 300 метров над уровнем моря) еще даже не начался традиционный листопад, хотя интенсивное опадание листьев ученые обычно наблюдают на месяц раньше. Многие экзотические растения зацвели по второму разу, в том числе кустарник полупустынь - юкка славная.

А еще началось формирование подснежника Ризенского, продолжают цвести такие сложноцветные растения, как ястребинки, серпухи пятилисточковые. Удивляет и не привычное для этого периода поведение змей - некоторые виды до сих пор не ушли на зимовку.

- Если такая теплая погода будет сохраняться и дальше, ожидаемо раннее цветение цикламенов, примул, подснежника Воронова и зимовника кавказского, - подытожил Борис Туниев.