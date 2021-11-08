В Сочи полиция проверит конфликт в фудмолле из-за QR-кодов

Полиция Сочи проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в фудмолле Gastroport Sochi. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

В Сети пользователи активно обсуждают инцидент. В минувшую субботу двое молодых людей, желающих пройти на территорию ресторанов, напала на сотрудницу.

Как выяснилось, при проверке QR-кодов они не смогли подтвердить их принадлежность, и гостей не пустили. Тогда один из них с силой толкнул девушку, которая упала, получив травмы.

В дежурную часть поступило сообщение, по которому выехал наряд полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства.