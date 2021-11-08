Ямальцев старше 60 лет отправили на самоизоляцию до Нового года

На Ямале усилили меры против распространения коронавирусной инфекции: все жители региона старше шестидесяти лет должны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря включительно.

Как уточняет оперштаб, исключение делается только для тех, кто сделал прививку против COVID-19 и имеет тому документальное подтверждение - сертификат о вакцинации или QR-код портала Госуслуг. Также не оставаться дома могут пожилые ямальцы, переболевшие коронавирусом не более полугода назад.

Руководители обязаны перевести на четыре недели на дистанционный режим работы своих работников старше 60-ти и имеющих серьезные хронические недуги: за это время сотрудникам надлежит привиться, если они не имеют медотвода.

Также, напомнили в правительстве арктического региона, предприятиям общепита и развлекательным заведениям запрещено работать с 23:00 до шести утра.