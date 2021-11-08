Источником аммиака в водопроводе уральского города оказался мясокомбинат

В Челябинской области установили источник загрязнения воды в городе Троицке, где из-за многократного превышения по нитрату аммония пришлось прекратить подачу воды горожанам и проводить очистку водопровода. Как выяснилось, в воду яд попал с полей, на которые сваливались отходы мясоперерабатывающего предприятия Ромкор, сообщил в понедельник глава региона Алексей Текслер.

По его словам, неделю назад в Троицке и Троицком районе произошло экологическое ЧП: были загрязнены реки Санарка и Уй, а у жителей города из кранов потекла мутная вода. Сейчас все пришло в норму, но еще предстоит разобраться и найти виновных.

Во время расследования специалисты минэкологии установили: источником загрязнения стали отходы мясокомбината, которые сливали прямо на поля. Оттуда они стекали в реку Санарка и попадали в реку Уй.

Как пояснил министр экологии региона Сергей Лихачев, пробы отбирались на всех возможных притоках рек Санарка и Уй, а также в местах возможных стоков. На одном из карьеров действительно обнаружили несанкционированный сток, но основным источником загрязнения стали поля сельхозназначения вблизи мясокомбината "Ромкор".

В отношении виновника загрязнения уже возбуждено административное дело. Ему грозит крупный штраф. Кроме того, материалы о нарушении направят в Росприроднадзор и Россельхознадзор, где будет рассчитан размер причиненного ущерба почвам.

Сейчас сток в реку отходов ликвидирован, показатели пришли в норму и не превышают предельно допустимых концентраций. Угроза гражданам исключена полностью, отметили в минэкологии.