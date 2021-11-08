Югорчане предложили уже больше 2000 идей в Стратегию развития округа

Всего за два месяца югорчане внесли уже 2057 идей в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

Напомним: сейчас в регионе полным ходом идет разработка Стратегии социально-экономического развития до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

Работа над документом ведется по поручению главы региона Натальи Комаровой. Свои предложения и идеи в стратегию развития будущего может внести любой югорчанин. Как говорит губернатор Югры, важно, чтобы ничего не было упущено, чтобы все значимые предложения были учтены. По мнению Натальи Комаровой, это самое основное, самое главное в работе над документом.

Эксперты отмечают: этот документ необходим для успешного развития округа на долгие годы вперед. Как не раз писала "Российская газета", сегодня Югра стабильно находится в топе всех основных рейтингов социально-экономического развития регионов страны. По итогам прошлого года общий объем инвестиций в Югре превысил триллион рублей. Чтобы регион смог и дальше сохранять и улучшать свои позиции в экономике и социальной сфере, властям и аналитикам нужно уже сегодня отчетливо видеть, как и в каком направлении Югра будет развиваться в будущем.

Все поступившие предложения югорчан были разделены по направлениям: "Социальная сфера", "Экономика", "Креативные идеи" и "Городская инфраструктура". Последнее стало самым популярным у жителей округа. 1024 инициативы жителей оказались связаны как раз с благоустройством территорий, строительством дорог, экологией, транспортными вопросами, развитием ЖКХ.

Еще одна сфера, которая очень волнует югорчан, - экология. Прежде всего организация раздельного сбора мусора для дальнейшей переработки и вторичного использования. Людей беспокоят вопросы правильной сортировки отходов разных категорий. Очень много предложений, которые они прислали, касаются именно этой сферы.

Жители муниципалитетов присылали предложения по благоустройству своих городов и поселков, созданию условий для занятий физкультурой и спортом, а также активного отдыха.

Как отмечают в регионе, какой предстанет Югра к 2030 году, насколько успешным будет ее развитие, во многом зависит от того, насколько активное участие примут в разработке стратегии жители.