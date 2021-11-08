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08.11.2021 13:01
Рубрика: Власть

На Ямале введут единый стандарт питания в школах

Текст: Елена Панова
О необходимости введения единых норм школьного питания на территории всего региона заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению главы округа, нужно, чтобы в учебных учреждениях, вне зависимости от того, где они расположены, отдаленном селе или большом городе, действовали одинаковые нормы составления меню, материально-технического обеспечения столовых, модели их финансирования, контроля приготовления пищи, определения льготных категорий учащихся и т. д. Для этого в округе сейчас разрабатывается единый стандарт обеспечения учеников горячим питанием. Его планируется утвердить до конца года.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
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- Ямал стал одним из первых регионов, в котором выполнили поручение президента по обеспечению бесплатным горячим питанием всех школьников младших классов, - констатировал Дмитрий Артюхов. - Мы запустили программу модернизации столовых, в школьное меню стремимся включать экологически чистые и питательные продукты местного производства. Сейчас мы поставили перед собой задачу улучшить качество обедов для школьников, поэтому так важно, чтобы в округе действовали единые правила и нормативы.

Кроме того, в регионе внедряют электронные сервисы при организации питания. Как отметил Дмитрий Артюхов, необходимо активнее использовать возможности электронных карт. Губернатор подчеркнул, что к этой работе необходимо подключать родительские комитеты и общественников.

К работе над стандартом школьного питания подключились и депутаты комитета Законодательного собрания округа по социальной политике.

- Очень важно, чтобы во всех муниципалитетах действовала одинаковая стоимость продуктового набора, - подчеркнула председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания округа Надежда Гудкова. - Разница может быть только за счет расходов на доставку. Мы готовы предложить свою помощь при внедрении регионального стандарта - готовы разъяснять новые правила работникам столовых и родителям, контролировать качество школьных обедов.

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Начиная с 15 ноября Ямал станет участником пилотного проекта Новосибирского научно-исследовательского института гигиены Роспотребнадзора. Специалисты по питанию будут оценивать, как составлено меню в школьных столовых, их посещаемость, объем несъеденных блюд. Кроме того, помогут разработать специальный рацион питания для детей с особенностями здоровья. В мониторинге примут участие 43 школы в 13 муниципалитетах региона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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