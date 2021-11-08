На Ямале завели дело об убийстве исчезнувшего воспитанника интерната

Обстоятельства исчезновения воспитанника школа-интерната в ямальском селе Антипаюта расследуются в рамках уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство).

По информации пресс-службы Следственного комитета ЯНАО, подросток 2007 года рождения пропал первого ноября: около четырех часов вечера он без разрешения покинул спальный корпус школы-интерната, до сих пор неизвестно, где он находится.

Следствие отрабатывает все версии исчезновения мальчика. У правоохранительных органов есть информация, что он мог провалиться под тонкий лед на реке и погибнуть. На место происшествия вылетел вертолет с водолазами и спецтехникой.

Ранее, в ходе предварительного следствия, было возбуждено дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) - в рамках него будет оценена деятельность должностных лиц образовательного учреждения, которые допустили уход подростка.