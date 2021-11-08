В Югре жители поселка попросили отправить детей на удаленку из-за волков

В поселке Зеленоборск в Югре несколько родителей написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение. Удивительно, но причина не распространение COVID-19, а волки: они начали регулярно - и даже днем - наведываться к людям, утаскивают в лес домашних псов.

Так, в редакцию ugra-news.ru обратилась одна из местных жительниц и рассказала, что впервые серые хищники пришли в поселок еще прошлой зимой, нынче же их визиты начались уже в августе, а в октябре погибли несколько собак.

В чатах Зеленоборска обращались в руководство муниципалитета с просьбами сообщить о волках в соответствующие ведомства и защитить сельчан. В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры говорят, что 1 ноября было зарегистрировано обращение от администрации. В отделе, ответственном за регулирование численности животных, пообещали в скором времени выдать несколько лицензий на отстрел серых хищников.