В каких регионах России самая доступная аренда жилья

Арендное жилье остается востребованным среди тех россиян, кто не имеет своей квартиры (например, не может взять ипотеку, или часто переезжает и не намерен привязываться к одному городу). При этом съемное жилье от региона к региону может быть как финансово доступной опцией, так и сильно ударяющей по кошельку частью расходов.

Аналитики взяли для расчетов семью из двух работающих родителей и двух детей. По условиям составления рейтинга семейство должно тратить на квартиру не более 70 процентов бюджета. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2021 год индивидуально для каждого субъекта федерации.

Так, согласно исследованию РИА Новости, на первых позициях списка - северные территории.

Лидер по доступности аренды - Ямал: 72,6 процента местных семей могут позволить себе аренду жилья без ущерба для бюджета. На втором и третьем местах - Чукотка и Магаданская область: 67,3 и 63,3 процента, соответственно.

Также в число лидеров входят Санкт-Петербург, Югра, Кемеровская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Ленинградская области - во всех этих регионах для более половины семей схемное жилье это доступная трата.

В шести регионах менее 25 процентов жителей могут арендовать жилье и не экономить при этом на повседневных тратах, а в двух доступность и вовсе не превышает 20 процентов. Среди аутсайдеров - Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, а также Севастополь.