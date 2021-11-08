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08.11.2021 12:54
Рубрика: Общество

В тюменской сельской школе открыли медицинский класс

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Если позволит эпидемиологическая обстановка, в Боровской средней школе Тюменского района 14 десятиклассников начнут занятия в специализированном медицинском классе.

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Два первых осенних месяца руководство учебного заведения потратило на бумажную работу - заключало договоры с Тюменским государственным медицинским университетом и областной больницей № 19. В это же время состоялись ознакомительные встречи ребят с вузовскими преподавателями. К слову, в команду будущих медиков попали не все желающие: входным билетом для сельских учеников стал аттестат с высоким баллом, отличные результаты в олимпиадах по химии и биологии и занятное портфолио. Взрослые утверждают, что условия отбора были самыми честными, а вот тем, кто захочет повторить успех однокашников в будущем году, надо уже сейчас задуматься над успеваемостью и активностью. Мол, здесь побеждает только мотивированная молодежь.

- Сотрудничать с медуниверситетом, зная о высоких достижениях храма знаний в олимпиадном движении, предложило управление образования администрации района, - пояснила и.о. директора Боровской средней школы, куратор медицинского класса Анна Коскова. - Формат, когда вузовские преподаватели ведут уроки на нашей территории, а ребята ездят в университет и больницу на практические занятия и экскурсии, в регионе протестируют впервые. По факту это путевка для абитуриента.

Доктор медицинских наук, начальник отделения довузовской подготовки университета Артур Маргарян подтверждает, что проект подразумевает взаимный интерес: ученики буквально получают предпрофессиональную подготовку, университет - заряженных на учебу студентов, тюменское здравоохранение - новых специалистов. Районные же власти таким способом намерены удержать молодежь на малой Родине.

Стандартную учебную нагрузку школярам из профильного класса естественно-научного направления никто не отменял. Занятия в рамках учебного модуля "Основы медицинских знаний" станут факультативными - это по два академических часа в неделю с чередованием химии и биологии.

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