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08.11.2021 14:46
Рубрика: Общество

В Египте раскопали реликвии фараона Нектанеба I

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Совместная египетско-германская археологическая миссия при проведении изыскательских работ на археологическом участке Матария в Гелиополисе обнаружила целую коллекцию богато украшенных блоков и других фрагментов, которые когда-то были частью монументального храма фараона Нектанеба I.

Фото: iStock
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Об открытии рассказывает Ahram Online. Оно было сделано при проведении раскопок в ранее обнаруженной центральной части величественного храма.

Были найдены массивные блоки и другие храмовые фрагменты, изготовленные из базальта. Эксперты считают, что эти блоки были частью фасадов западной и северной сторон храма. Блоки оказались украшены барельефами.

Так, по изображениям на блоках северной стены ученые установили, что именно она связывала это святилище с главной осью, обозначающей территорию Бога солнца. Несколько блоков несут на себе географическую, по сути, информацию. Так, одна из сцен изображает процессию, связанную с Гелиополисским номом - номами в Древнем Египте называли провинции. На других блоках изображены сцены из жизни других номов Нижнего Египта.

По словам одного из руководителей исследовательской миссии Аймена Ашмави, обнаруженные надписи уже расшифрованы. Они упоминают 13-й и 14-й годы правления фараона Нектанеба I (366-365 гг. до н.э.), а также описывают размеры блоков и материалы, использованные для строительства храма.

"Несколько блоков оказались незавершенными, - говорит Ашмави. - После смерти Нектанеба I в 363 году до нашей эры, похоже, не здесь не проводилось никаких дополнительных отделочных работ. В то же время другие архитектурные элементы свидетельствуют о строительных проектах фараонов Рамзеса II, Меренптаха и Априеса".

К слову, судя по находкам, этот храм, именуемый также храмом Солнца, использовался, перестраивался и достраивался многими фараонами на протяжении веков. Например, ранее здесь была обнаружена статуя фараона Сети II (1204-1198 гг. до н.э.), фрагменты скульптуры фараона Рамзеса II, часть статуи павиана, основание статуи и фрагменты обелиска фараона Осоркона I и части культовых сооружений, таких как жертвенный стол фараона Тутмоса III.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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По словам Дитриха Рауэ, главы немецкой части совместной миссии, при раскопках была отчетливо прослежена ось, по которой здесь строились культовые сооружения. От храма Солнца она уходит дальше на запад. Разрозненные фрагменты, найденные миссией, указывают на то, что поблизости располагались отдельные храмы Среднего царства, в том числе святилище фараона Псаметика II (595-589 гг. до н.э.).

Рауэ добавляет, что все находки указывают на постоянную поддержку местных святилищ со стороны различных правителей. Фараоны буквально инвестировали средства в храм Солнца, посвященный богу-творцу. Да и сам город Гелиополис был назван в честь бога Солнца. Судя по некоторым находкам, солнечный культ существовал здесь не только во времена древнеегипетских фараонов. Он сохранился и в эллинистический период правления династии Птолемеев, основанной сподвижником Александра Македонского.

Кроме того, по словам Дитриха Рауэ, найденные скульптуры и формы для изготовления традиционных погребальных статуэток ушебти говорят о том, что в Гелиополисе работало множество профессиональных мастерских. Закрыты они были, вероятно, только в римскую эпоху, когда прекратил действовать и сам храм Солнца.

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