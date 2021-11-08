"РГ" и "Год литературы" объявят победителей конкурса "Детектив Достоевский" в день 200-летия писателя

На этой неделе, 11 ноября, в день всемирного празднования 200-летия Ф.М. Достоевского, "Российская газета" и электронный портал "Год литературы" объявят победителей конкурса остросюжетного рассказа "Детектив Достоевский".

Генеральными партнерами конкурса являются музей Достоевского в Санкт-Петербурге и петербургский отель "Богема". Среди партнеров также Государственный Эрмитаж, Фонд развития правовой культуры, Государственный музей истории российской литературы, Первая образцовая типография, "ЛитРес: Самиздат", издательство "МИФ" и литературная премия "Лицей". И еще один очень важный партнер - Федеральная служба исполнения наказаний.

В состав жюри вошли ведущий исследователь жизни и творчества Достоевского Людмила Сараскина, писатель Александр Пелевин (не путать с Виктором Пелевиным), руководитель редакций издательства "МИФ" Ольга Киселева, редактор отдела культуры "РГ" Игорь Вирабов и шеф-редактор "Года литературы" Михаил Визель. Для меня, как председателя жюри, было большой честью работать в таком серьезном составе.

Всего на конкурс пришло более 900 рассказов. Больше всего - из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и области. Дальше идут Краснодарский край, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Тверская, Иркутская, Челябинская области и Башкирия.

Также рассказы поступили из 17 зарубежных стран, среди которых Беларусь, Украина, США, Испания, Франция, Германия, Португалия, Израиль, Армения, Болгария, Грузия, Киргизия, Эстония, Казахстан, Молдова, Словакия, Турция.

В день 200-летия писателя "Российская газета" и "Год литературы" объявят победителей конкурса "Детектив Достоевский"

Самый юный участник конкурса - девятилетняя Тая Афанасьева из Ангарска Иркутской области.

Из 900 работ более 350 поступило по линии ФСИН, то есть это рассказы, написанные заключенными. Скептики ухмыльнутся... Но не будем скептиками и оценим этот позитивный факт: творческий дух не угасает и в колониях.

К тому же напомню, что в XIX веке из "мест не столь отдаленных" вышел один из величайших писателей мира - Федор Михайлович Достоевский, отбывавший срок в сибирской каторге за политическое преступление. В тюрьме была написана и одна из наиболее известных русских пьес - "Свадьба Кречинского" Сухово-Кобылина. Ее автор находился в заключении по подозрению в убийстве своей любовницы француженки Луизы Симон Деманш. Драматург находился в тюрьме, когда пьеса была поставлена Малым театром в Москве и возбудила такой восторг у зрителей, что затем она стала одной из самых репертуарных пьес русского театра.

Три важных произведения Льва Толстого написаны о преступниках - роман "Воскресение" (главная героиня Катюша Маслова хотя и была обвинена по ложным показаниям, но считалась преступницей и была отправлена по этапу на каторгу), пьеса "Живой труп" и повесть "Крейцерова соната".

Одна из лучших пьес Максима Горького - "Дети солнца" - написана в камере Петропавловской крепости, куда он попал за организацию революции 1905 года. Его лучший друг писатель Леонид Андреев тоже побывал в предварительном заключении в московской тюрьме по политическому обвинению. В той же Бутырской тюрьме оказался и великий поэт ХХ века Владимир Маяковский. За революционную агитацию ему грозили восемь лет каторги, которых он избежал только потому, что был несовершеннолетним - ему было 15 лет.

Среди писателей-"сидельцев" нельзя, разумеется, не отметить отца мировой романистики Мигеля Сервантеса, отмотавшего свой срок за растрату казны, и Оскара Уайльда, два года проведшего в тюрьме по обвинению в совсем уж нехорошем по нравственным законам викторианской Англии преступлении.

И наконец, один из самых читаемых сегодня русских прозаиков ХХ века Сергей Довлатов работал как раз по линии современной ФСИН - охранником в исправительной колонии в Республике Коми и написал об этом повесть "Зона".

Что касается главного "виновного" в организации нашего конкурса - Федора Михайловича Достоевского, то он был родоначальником того, что называется "чисто русским детективом" по аналогии с известным понятием "чисто английское убийство".

Из 900 работ более 350 - это рассказы, написанные заключенными. Творческий дух не угасает и в колониях

Дело в том, что слово "детектив" происходит от латинского detectio, что значит "раскрытие". Детектив или сыщик - тот, кто раскрывает преступление. Причем на глазах читателя. Однако в "Преступлении и наказании" Достоевского следователь Порфирий Петрович ничего не раскрывает. Все известно заранее: кто убил и зачем? Вопрос лишь в том, что убийце после этого делать? Больше того. Убийство старухи-процентщицы и ее сестры относится к категории невозможных с точки зрения криминальной практики преступлений. Это "идеальное преступление", раскрыть которое нельзя, потому что нет решительно никаких улик. Так не бывает, но тем интереснее. На первом месте не загадка преступления, которую нужно с помощью логики отгадать, а психология человека, логическим путем доведшего себя до мысли об убийстве.

В "Братьях Карамазовых" еще любопытнее. Отца Карамазова могли убить все его сыновья, кроме, наверное, Алеши. Свои мотивы были и у Ивана, и у Дмитрия. И не факт, что убийца был Смердяков. Возможно, он просто себя оговорил.

То есть опять чистая психология.

Ждем результатов конкурса. В его шорт-лист отобрано 25 рассказов. За них отдали голоса более 6800 человек в читательском голосовании.