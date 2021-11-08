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08.11.2021 14:01
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, для кого наиболее опасен парагрипп

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме коронавируса в природе циркулируют другие опасные вирусные инфекции. Одной из них является парагрипп, который в редких случаях приводит к смертельным исходам, напомнили в Роспотребнадзоре.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам экспертов, сегодня выделяются четыре типа парагриппа. Все они могут вызывать острую инфекцию верхних и нижних дыхательных путей, чаще всего - острый ларингит - воспаление гортани с осиплостью голоса и сухим кашлем.

Так, наиболее распространенным у человека является вирус парагриппа типа 1 HPIV-1. "У детей часто вызывает ложный круп. Круп - затруднение дыхания вследствие сужения просвета гортани в результате ее воспаления, часто встречающееся у детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет из-за особенностей строения дыхательных путей. Данный тип вируса ответственен за большинство случаев ларингита, а у детей раннего и дошкольного возраста - ложного крупа в осенне-зимний период", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Другие виды парагриппа - HPIV-2, HPIV-3, HPIV-4. Последний из них включает в себя подтипы 4a и 4b, встречается и распознается гораздо реже, может вызывать, помимо ларингита, различные по тяжести и локализации поражения дыхательных путей.

"Наиболее часто заражение парагриппом происходит при общении с больным человеком. Заболевание передается чаще всего воздушно-капельным путем, как правило, во время чихания и кашля", - отметили эксперты.

Наибольшую угрозу инфицированный вирусом парагриппа человек представляет на ранней стадии болезни.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По словам специалистов, симптомы инфекции появляются, как правило, спустя 2-7 дней после заражения. Среди наиболее характерных признаков - лихорадка, как правило, не выше 38°С; ломота в теле; слабость; кашель; насморк, заложенность носа; боль в области груди; першение, боли в горле; затрудненное дыхание. При этом у детей заболевание протекает тяжелее, чем у взрослых.

"Чаще всего симптомы парагриппа не опасны для здоровых взрослых. Однако, осиплость голоса и сухой кашель, при отсутствии лечения, могут беспокоить в течение двух недель и больше. Заболевание может быть опасно для жизни младенцев, пожилых или лиц с иммунодефицитными состояниями", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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