Россияне предпочитают читать, а не слушать книги

Пока европейцы все чаще слушают аудиокниги, российский читатель больше доверяет своим глазам и предпочитает читать. Компания Bookmate провела исследование о том, как в сервисе слушают аудиокниги, и выяснила, что в отличие от Дании, где более 70% пользователей предпочитают аудиокниги электронным, в России таких лишь 11%. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Справедливости ради, к ним стоит добавить еще 9%, которые активно пользуются двумя форматами. Остальные же 80% только читают.

Впрочем, и в России есть город, который заслуживает звания самого слушающего. И нет, это не Москва или Санкт-Петербург, как можно было бы подумать, а Мурманск. Здесь слушает книги каждый четвертый. Самым читающим городом стал Иркутск, где аудиокнигами интересуются лишь 6% пользователей книжного сервиса.

А вот как выглядит среднестатистический портрет слушателей. В основном это женщины (две трети всех пользователей) в возрасте от 20 до 39 лет. Мужчины тоже есть, но их не более 35%.

В среднем за прошедший год один человек прослушал 19 аудиокниг. Если пользователь сервиса и читает, и слушает, то за год в среднем читает 30 книг, а слушает - 22.

И для чтений, и для прослушиваний характерно снижение активности в пятницу и выходные дни. При этом спад для слушателей чуть более выражен. В то же время слушатель в течение дня в среднем проводит за аудиокнигой примерно на 38 минут больше, чем читатель.