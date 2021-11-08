Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного после возвращения на родину, вывезли из тюрьмы, где он находился под стражей, на вертолете. По словам его матери Гиули Асалании, которая добивалась встречи с сыном, он был увезен в неизвестном направлении.

"Недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю", - цитирует женщину агентство ТАСС.

Как предполагают местные СМИ, Саакашвили могут транспортировать в военный госпиталь в Гори. Ранее был собран консилиум врачей, который заключил, что объявившего голодовку политика необходимо перевести в многопрофильную больницу. Однако в минюсте уже исключили перевод Саакашвили в гражданскую клинику.

Напомним, экс-президента задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Против Саакашвили в Грузии возбудили четыре уголовных дела, по двум из них заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. Кроме того, 20 октября было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине, он имеет украинское гражданство.