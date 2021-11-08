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08.11.2021 20:08
Рубрика: Общество

Сергей Шматко внес большой вклад в развитие энергетики

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
В возрасте 55 лет скончался бывший министр энергетики РФ, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, член общественного совета минэнерго Сергей Шматко. О его смерти сообщил глава минэнерго Николай Шульгинов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По словам вице-премьера Александра Новака, в течение профессиональной жизни Сергей Шматко реализовал огромный объем задач в развитии технологически сложных проектов в различных сегментах экономики.

Как отметил Шульгинов, Шматко был одним из самых авторитетных руководителей топливно-энергетического комплекса и внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях.

"Мы знаем Сергея Ивановича как видного государственного деятеля, талантливого руководителя и профессионала, внесшего большой вклад в развитие российского топливно-энергетического комплекса", - сказал гендиректор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин.

Сергей Шматко занимал должность министра энергетики с 2008 по 2012 год. Параллельно с министерским постом возглавлял Электроэнергетический совет СНГ и был председателем совета директоров "Транснефти" (2008-2011). В 2013-2015 годах возглавлял совет директоров "Россетей". С 2013 года назначен на должность специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

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