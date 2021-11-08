Сертификаты о вакцинации обновят до марта 2022 года

С 8 ноября россияне через госуслуги начали получать сертификат нового образца о проведенной вакцинации против COVID-19 либо перенесенном коронавирусе. В QR-коде теперь отражены сведения о сделанной прививке, противопоказаниях к ней, а также сроках заболевания, если человек болел COVID-19.

В самом сертификате у тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, указывается дата прививки, медицинская организация, в которой она была сделана, сведения о введенном препарате. При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в документе появится отметка об этом с указанием причины и периода, в течение которого нельзя делать прививку. В сертификате у переболевших COVID-19 врач укажет, когда и кем был поставлен диагноз, дату выздоровления пациента.

Все сведения должны формироваться на двух языках - русском и английском. Россияне смогут увидеть такой документ в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг не позднее чем через три дня после завершения вакцинации, выздоровления или выданного заключения об отводе от прививки. Те, кто захочет иметь на руках бумажный вариант документа, смогут распечатать сертификат с QR-кодом на бумаге - также через сайт госуслуг. Второй вариант - обратиться для этого в МФЦ.

Ранее выданные сертификаты будут заменяться на вновь оформленные постепенно до 1 марта 2022 года.