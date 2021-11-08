Система ПВО С-350 заступит на боевое дежурство на Юге России

На Юге России скоро заступят на боевое дежурство расчеты новейшей зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". Об этом сообщил командующий Южным военным округом Александр Дворников.

"На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей. На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 "Витязь", - рассказал командующий в интервью "Красной звезде".

Ранее пресс-служба ЮВО информировала, что один из полков противовоздушной обороны, дислоцированный в Краснодарском крае, перевооружают на С-350. О том, что в Крыму и других регионах Юга России могут развернуть новейшие зенитные ракетные системы большой дальности С-500, а также новые средства ПВО средней дальности С-350, упоминал еще весной командующий округом.

В открытом доступе была информация, что с 2021 по 2027 год на вооружение ВКС России должны поступить 12 дивизионов "Витязей". Их поставят в пять зенитных ракетных полков. Сообщалось, что перевооружение частей ПВО на С-350 повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Известно также, что перспективный комплекс ПВО средней дальности предназначен для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов с воздуха. С-350 способен уничтожать цели на дальностях более 120 километров и на высотах свыше 30 км. Время его приведения в боевую готовность с марша не превышает пяти минут.

Эксперты утверждают, что эти комплексы со временем заменят в войсках стоящие почти сорок лет на вооружении нашей армии системы С-300ПС. "Витязь" получил ракету с лучшими, чем у С-300ПС, характеристиками. Она более маневренная, имеет преимущества по минимальной и максимальной высоте поражения цели, оснащена головкой самонаведения, что крайне важно в условиях возможного массированного применения высокоточных средств поражения.

По некоторым данным, каждая пусковая установка С-350 несет до 12 ракет с радиусом действия до 120, 40 и 15 километров. "Витязь" способен перехватывать цели, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду. Эта универсальность позволяет использовать новый зенитный ракетный комплекс как автономно, так и в составе эшелонированной системы ПВО.

Но главное, что боевая работа на С-350 полностью автоматизирована. "Витязь" оборудовали необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который самостоятельно обнаруживает, захватывает и сопровождает воздушную цель, по команде пускает по ней ракету и выдает соответствующую информацию на пункт боевого управления. Расчет "Витязя" фактически лишь контролирует его работу и подключается к уничтожению цели на стадии ее обстрела. Наличие у многофункционального радиолокатора двух рабочих режимов - секторального и кругового - гарантирует уничтожение вражеского объекта, с какой бы стороны он ни подлетал. Причем С-350 готов одновременно работать по нескольким таким целям, в том числе по крылатым ракетам, высокоточному оружию и тяжелым беспилотникам.