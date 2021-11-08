СК закончил дело об убийстве, совершенном четверть века назад

Жестокое преступление - убийство инкассатора, случившееся 25 лет назад, раскрыли военные следователи СК России по Западному военному округу.

Следователи смогли вычислить человека, который после совершения убийства уехал на другой конец страны, сменил имя и паспорт и десятилетия жил в полной уверенности, что его не найдут. Его зовут Геннадий Лось. На днях СК отправил в прокуратуру его дело. В нем рассказывается, как в 1997 году Лось создал банду.

В нее вошли лейтенант Игорь Пятов, который только что окончил военное училище, и нигде не работающие Ильдар Султанов и Константин Белоусов. Они 2 июля 1997 года в Санкт-Петербурге "пошли на дело" - грабить инкассатора. Белоусов напал первым и стал отнимать у него сумку с деньгами. Султанов в инкассатора стрелял. Лось и Пятов палили по инкассаторской машине, не позволяя находившимся в ней людям дать отпор. Завладев деньгами - 220 тысячами рублей, - бандиты сбежали. А инкассатор скончался.

Белоусова и Султанова поймали быстро и дали им 3 и 10 лет строгого режима. Пятов умер и его дело прекратили. Оставался Лось. Он купил поддельный паспорт и уехал. Его задержали только в апреле этого года в Краснодаре.