Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд

Туроператоры запустили продажи туров в Египет на чартерных рейсах, цены снизились примерно на 10%, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Это направление лидирует по запросам туристов на декабрь. К Новому году цены вновь начнут расти, но сдерживать их будет конкуренция с Таиландом, куда начали продавать комплексные туры.

Россия с 9 ноября возобновляет чартерные рейсы в Египет, а также прямое авиасообщение с девятью странами, среди которых и Таиланд. Туры на новых условиях продают крупнейшие туроператоры.

"Чартерные рейсы позволяют сократить стоимость перелета в Египет в среднем на 20%", - говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По отелям снижения не происходит, более того, по популярным из них есть даже незначительный рост цен, говорит он. Так что комплексные туры после запуска чартеров подешевеют в меньшей степени, примерно на 10% по сравнению с октябрем, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Представитель туроператора TUI сообщил, что стоимость недельных туров в Египет на чартерах с вылетами сразу после 9 ноября в отель "пять звезд" на двоих начинаются от 57 тысяч рублей. Но цены сильно зависят от отеля. По данным агрегатора туров Level.Travel, средний чек на туры в Египет в декабре составляет 103,6 тысячи рублей на двоих. В 2020 году туры в среднем стоили 153,6 тысячи рублей, то есть за год в среднем цены снизились на треть.

К концу декабря цены на туры в Египет вновь начнут расти, говорит Барзыкин. Некоторую конкуренцию может составить Таиланд. Туроператоры вновь начали продавать комплексные туры по этому направлению с вылетами после 9 ноября. По данным Tez Tour, стоимость недельного тура на Пхукет стартует от 43,9 тысячи рублей на человека при двухместном размещении.