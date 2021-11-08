Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко

Скончался бывший министр энергетики РФ Сергей Шматко. О его смерти сообщил нынешний глава ведомства Николай Шульгинов.

Шульгинов принес соболезнования в связи с кончиной экс-министра, возглавлявшего ведомство с 2008 по 2012 годы. Позже Шматко был назначен спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

"В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни - невосполнимая утрата для отечественной энергетики", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

По данным СМИ, 55-летний Шматко в начале ноября был госпитализирован с коронавирусом и вечером 7 ноября скончался в реанимации.