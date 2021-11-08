СМИ: В России могут начать маркировать рубашки и пальто

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить перечень подлежащих маркировке товаров, включив в него ряд наименований одежды. Об этом говорится в письме ассоциации, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В письме сказано, что рабочая группа уже утвердила перечень товаров легкой промышленности, а также согласовала дорожную карту. Речь, в частности, идет о маркировке рубашек, одежды из искусственного меха и фетра, пальто, куртках, плащах, жакетах, свитерах, галстуках, спортивных костюмах и других наименованиях.

Как считают авторы письма, продавцам приходится организовывать реализацию маркированных и немаркированных товаров одновременно, что усложняет работу и увеличивает издержки. Потребители же не могут визуально определить, относится товар к перечню маркируемых или нет, поэтому может оформить жалобу, хотя нарушения на самом деле нет.

Инициативы по расширению номенклатуры товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке подтвердили и в Минпромторге. В ведомстве отметили, что пока вопрос прорабатывается совместно со всеми заинтересованными сторонами.

В России проводятся эксперименты по маркировке товаров в различных отраслях. Уже введена обязательная маркировка табака, лекарств, обуви, шин и некоторых других товаров.