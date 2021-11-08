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08.11.2021 10:32
Рубрика: Экономика

Специалист объяснил, как избавиться от "телефонной рекламы"

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Навязчивые телефонные звонки с рекламными предложениями различных товаров и услуг незаконны и могут быть обжалованы в соответствии с федеральным законом "О персональных данных". Об это агентству "Прайм" напомнил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Фото: pixabay.com
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Эксперт пояснил, что телефонный номер рекламного агента можно и нужно заблокировать через контекстное меню вашего смартфона. Но это не дает гарантии, что через несколько минут звонок не повторится с другого номера колл-центра, услугами которого пользуется рекламщик. Между тем непрошеные рекламные агенты обязаны перед тем, как озвучить свое рекламное предложение, получить ваше разрешение. Без него дальнейший текст телефонного сообщения выходит за рамки гражданского законодательства. И этим обстоятельством можно воспользоваться, чтобы надолго "отбить охоту" морочить вам голову.

Алгоритм ваших дальнейших действий достаточно прост. "Вы сообщаете звонящему, что ведете запись звонка и просите разъяснить, кому именно осуществляется звонок, откуда у звонящего ваши персональные данные, и почему коммерческое предложение озвучено без разрешения", - поясняет Кашкин. И далее поясняете, что намерены привлечь своего собеседника и используемый им колл-центр к ответственности. После нескольких таких разговоров в рекламном агентстве или в колл-центре ваш номер, как говорит эксперт, внесут в "черный список".

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