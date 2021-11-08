Спрос на "синих воротничков" вырос вместе с их зарплатами

Зарплаты рабочих в промышленности за пять лет выросли в полтора раза. Об этом сообщил сервис "SuperJob", проанализировав динамику зарплат квалифицированных рабочих в промышленности.

Больше всего сейчас получают электрогазосварщики, сборщики мебели, токари и фрезеровщики. Причем больше всего зарплаты выросли как раз у сборщиков мебели (+70%). Востребованы и хорошие портные (за пять лет уровень оплаты их труда вырос на 63%). За год больше всего вырос средний уровень дохода у механиков (+17%), монтажников, токарей и фрезеровщиков (по 14%). Так, сборщики мебели могут сейчас заработать до 200 тысяч рублей в месяц, электрогазосварщики - до 150 тысяч.

По данным Росстата за август, средняя зарплата в России составила чуть более 52 тысяч рублей. За год она выросла на 8,3%. Традиционно самые большие зарплаты у тех, кто занимается добычей нефти и газа - более 146 тысяч рублей в месяц. Хорошо зарабатывают на табачных фабриках - более 103 тысяч в месяц. Около 140 тысяч зарабатывают те, кто занимается обслуживанием воздушного транспорта. Хорошо оплачивается работа в финансовых и страховых компаниях - в среднем зарплаты там превышают 100 тысяч рублей.

В Росстате отмечают, что рост зарплат в производстве наблюдается, но не такими темпами, как говорится в опросе. Как добавили в Росстате, любой опрос строится на субъективных оценках участников. Официальная статистика строится на анализе реальных зарплат предприятий и организаций. Высокие же заработки по отдельным специальностям могут объясняться сезонным фактором либо локальным повышенным спросом именно на такой вид работ.