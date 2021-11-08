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08.11.2021 18:29
Рубрика: Общество

Сроки действия сертификатов вакцинации от ковида не меняются

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, по-прежнему действительны в течение всего ранее установленного срока - то есть 1 год. Такие разъяснения дали вчера в Минцифры и Минздраве России и подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальные заявления чиновников потребовались из-за того, что некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года обнаружили, что срок действия их QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации против COVID-19, по непонятной причине уменьшился с 12 до шести месяцев.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
С 8 ноября вводится новый сертификат о вакцинации

Сообщения об этом быстро распространились в соцсетях. Правда, коснулась эта история далеко не всех пользователей. При проверке, если зайти в личный кабинет на Госуслугах, где размещен QR-код, оказывалось, что у каких-то пользователей (в их число вошел и автор этой заметки) все было в порядке. Например, мой сертификат по-прежнему действителен до 2 июня 2022 года, то есть в течение ровно года после второй прививки. Но и тех, у кого изначальные данные "слетели", тоже было немало. Как подтвердили "РГ" в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, никаких решений по уменьшению срока действия сертификата не принималось. Ошибочные сроки появились из-за сбоя в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Ту же причину назвал Дмитрий Песков, отметив, что сбои при наладке системы бывают, и в этом нет ничего страшного.

"Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", - подтвердили и в минздраве. Отметим, что QR-код, который получают переболевшие COVID-19 после выздоровления, действителен в течение шести месяцев.

Общество Здоровье Правительство Минцифры Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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