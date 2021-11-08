США могут развязать ценовую войну на рынке нефти

Дорогой баррель вызывает все большее раздражение у стран - импортеров нефти. Призывы к ОПЕК+ увеличить темпы роста добычи со стороны США, Китая, Индии и Японии не возымели действия. Теперь минэнерго США рассматривает возможность начать продавать нефть из стратегических запасов, чтобы увеличить предложение на рынки и сбить цены.

При этом стратегические запасы США - около 600 млн баррелей, то есть их хватит чуть более чем на шесть суток мирового потребления. Но задачи заполонить своей нефтью весь рынок у США нет. Их цель - снизить внутренние цены на бензин, которые находятся на рекордном за 7 лет уровне: 3,7 доллара за галлон (около 70 рублей за литр). Для этого достаточно будет не допустить дефицита внутри страны и заместить часть импортируемой нефти из России и Ближнего Востока. Всего США импортируют около 7 млн баррелей в сутки, но большая часть приходится на Канаду и Мексику (около 80%). Поэтому речь идет приблизительно о 500 тысячах баррелей в сутки. В 2011 году для снижения цен на бензин за месяц с тех же самых 3,7 доллара за галлон до 3,3 доллара хватило 30 млн баррелей нефти из резерва.

Вероятность "распаковки" стратегического нефтяного запаса США действительно существует. О возможности этого шага неоднократно заявляла министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, равно как и о вероятности запрета на экспорт нефти, напоминает аналитик ФГ "Финам" Анна Зайцева. По ее мнению, если США прибегнут к распродажам резервов, которые в основном состоят из сернистой и высокосернистой нефти, то в первую очередь это может повлиять на импорт из других стран, и может вызвать временное снижение цен на нефть в пределах 5-7%, соглашается эксперт.

Из России и стран Ближнего Востока США получают именно сернистую нефть, которая используется в смеси с легкой американской нефтью WTI на нефтеперерабатывающих заводах страны. Если одновременно с распродажей стратегических запасов США введут временное эмбарго на экспорт своей малосернистой нефти (более 2 млн баррелей в сутки), то это может развернуть ситуацию на мировом рынке в пользу дефицита легких сортов и переизбытка сернистой нефти, к которой относится российский основной сорт Urals. И все же одним США не под силу серьезно снизить котировки. Продажи из стратегического резерва США - скорее, психологический фактор, вряд ли способный оказать существенное влияние на баланс спроса и предложения на рынке, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Но есть еще Китай, также недовольный ростом нефтяных цен и уже снизивший из-за этого импорт нефти в 2021 году на 7,2%. У Китая также есть значительные стратегические запасы нефти (точный объем неизвестен, оценки колеблются от 200 млн до 1 млрд баррелей), которые он уже начал распродавать. Пока речь идет всего о 7,4 млн баррелей в сентябре, но это был всего лишь пробный шар. Для того чтобы сбить нефтяные котировки хотя бы на месяц с сегодняшних рекордных цен, обеим странам понадобится в сумме опустошить резервы минимум на 80 млн баррелей.

Цель США - снизить внутренние цены на бензин, находящиеся на максимуме за семь лет

Вряд ли стоит ждать от США и Китая согласованных действий, но одинаковые рыночные условия могут заставить страны одинаково на них реагировать без всякого согласования, считает Танурков. Но это может оказать обратное действие на рынок и даже усилить повышающее давление спекулянтов на котировки.