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08.11.2021 18:04
Рубрика: Культура

Стас Намин выпустил первый сольный альбом в день 70-летия

Текст: Александр Алексеев
8 ноября композитору, гитаристу и бессменному лидеру рок-группы "Цветы" Стасу Намину исполнилось 70 лет. В честь юбилея он совершил поступок, который от него давно уже ждали - выпустил свой дебютный сольный альбом, в котором проявил себя в разных музыкальных жанрах - от рок-н-ролла и баллад до реггей.

В диске "Летать" - девять композиций. По словам музыканта, песни, которые сложились в этот альбом, он неожиданно для себя начал писать еще в 2020 году, когда жил с семьей во время самоизоляции за городом. Причем, работа продолжалась всего два-три месяца, а песни "складывались практически сразу начисто, с первого дубля".

Фото: EPU / AFP
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Это отменный, стильный и энергичный альбом, кураж и настрой которого задает уже первый ритм-энд-блюз "Другой мир". Некоторые песни уже были известны, поскольку выходили на фирме "Мелодия" в формате синглов: "Любить без выходных", "Любовь" и "Улицы Москвы" и "Любить без выходных". А "Шар голубой" или "Плыву как рыба" многие услышат впервые.

При этом реггей "Время на моей стороне" или трек с непривычным для популярной музыки мудрым и заставляющим задуматься текстом - "Моя религия" - наверняка станут новыми хитами, равно как и баллада "Любовь", в записи которой принимала участие певица Вера Зудина.

Сам Стас Намин так рассказал о релизе "Летать":

- Мне кажется, в этом альбоме найдется много интересного и неожиданного и для профессионалов, и для наших поклонников. А еще, что, наверное, никогда не бывает в записях новых альбомов - это эксперимент, на который мы с нашим саунд-продюсером и звукорежиссером Игорем Клименковым и клавишником, вокалистом "Цветов" Валерием Диордицей, с которым мы занимались аранжировками - осмелились. Мы закончили запись вокала за два дня до сдачи альбома, то есть фактически у нас не было постпродакшн - правок, серьезной обработки звука, сведения и мастеринга. Может быть, потом когда-нибудь мы сделаем версию с постпродакшн, и этот альбом будет звучать по-другому, но сейчас это, как бы, концертно-студийное звучание, почти live.

При этом партии ведущего вокала на альбоме исполнили Валерий Диордица и Олег Предтеченский, а сам Стас Намин спел титульную песню - "Летать".

Кстати

Новый альбом "Летать" вышел именно на "Мелодии", очевидно, не случайно. Ведь именно она выпускала в 1973 году дебютный макси-сингл "Цветов" с хитами "Есть глаза у всех цветов" и "Звездочка моя ясная". Это был первый в СССР официальный рок-релиз. А "Цветы" в нем органично и динамично соединили гармонии хард-рока и присущие ему многоголосия с традициями русского городского романса. Чуть позже вышел еще один макси-сингл с четырьмя песнями "Честно говоря", "Ты и я", "Больше жизни" и "Колыбельной". Его тираж составил несколько сотен тысяч экземпляров, причем, он не раз допечатывался.

Некоторые из этих песен группа по просьбам зрителей до сих пор исполнят на концертах.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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