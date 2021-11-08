Суды начали штрафовать банкиров за списание у должников социальных выплат

Судебные приставы начали привлекать к ответственности банки, списывающие у должников защищенные социальные выплаты. Недавно штраф заплатил один из крупных банков, отрезавший в счет судебного долга у своей клиентки президентские выплаты на детей.

Банки теперь отвечают не только своим именем, но и рублем за неприкосновенность социальных выплат. Фото: ЕРА

Как рассказали в службе судебных приставов, 41-летняя жительница Перми должна более 100 тысяч рублей. "Так как в добровольном порядке женщина свои финансовые обязательства не исполняет, судебным приставом были сделаны запросы в регистрирующие органы и кредитные организации", - поясняют в ведомстве.

Когда в одном из банков обнаружился счет, судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на счете денежные средства. "Банк исполнил постановление судебного пристава, списав со счета должницы в счет погашения задолженности свыше 11 тысяч рублей, но при этом проигнорировал специальный код вида дохода, - продолжают в службе. - Гражданке, имеющей двоих несовершеннолетних детей, на основании указов президента Российской Федерации перечислялись выплаты, являющиеся мерами государственной и социальной поддержки и обладающие иммунитетом".

В итоге на банк был составлен протокол. Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд г. Москвы назначил банку штраф в размере 5 тысяч рублей. Но главное тут не сумма штрафа, а сам принцип: отныне банки должны внимательнее относиться к деньгам своих клиентов. Как пояснила первый заместитель заведующего бюро адвокатов Валентина Петрова, законом об исполнительном производстве установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Речь прежде всего о различных социальных пособиях. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации.

Но до сих пор часто возникали недоразумения, и гражданин вдруг замечал, что его пенсию арестовали, а социальную выплату сильно урезали в счет какого-нибудь долга. Приставы так поступали не со зла. Как поясняли эксперты, проблема в том, что все рубли до недавнего времени были похожи друг на друга и не было никакого способа отличить социальные деньги на банковском счете от любых других.

Однако еще в прошлом году вступил в силу закон, который защищает от печальных недоразумений социальные выплаты. Теперь в расчетных банковских документах должен указываться соответствующий код вида дохода.

На многие социальные выплаты распространяется исполнительский иммунитет. Это значит, что их не могут забрать в счет долга

При этом арифметикой должны заниматься не сами приставы, а банкиры. Именно они, получив постановление из службы судебных приставов, обязаны рассчитать, какую сумму необходимо забрать в счет долга, а какая часть неприкосновенна. Если по недосмотру банкира у должника заберут то, что нельзя, то отвечать придется банкиру. Судебная практика на этот счет уже нарабатывается.

Кстати, недавно правительство России утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей. Список расширен.