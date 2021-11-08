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08.11.2021,  
19:20
Текст:  Алексей Брусилов

Украинский БТР-4 пытаются пристроить в Таиланде

На Украине готовятся отправить в Таиланд первый образец командно-штабной машины БТР-4КШ-Т. Как сообщает портал Defence Express, он предназначен для морской пехоты королевских военно-морских сил этого расположенного в Юго-Восточной Азии государства.

Заказ был выполнен на входящем в "Укроборонпром" Киевском бронетанковом заводе. От обычных бронетранспортеров данной модели этот вариант отличается бронированной надстройкой над десантным отделением, на крыше которой установлен боевой модуль с вооружением.

Фото: Ed Nash's Military Matters / youtube.com
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В ближайшее время БТР получит систему управления полем боя и аппаратуру видеообзора. В конце этой недели ее намерены представить заказчику.

Многих иностранных военных экспертов удивило, что морпехи королевства решили опробовать эту не слишком удачную разработку украинского военного комплекса. Машины отличаются низким качеством изготовления, недостаточной надежностью, очень посредственными мореходными качествами. Поэтому неудивительно, что они были отвергнуты силовыми структурами Ирака, Индонезии, Казахстана, Македонии и других стран.

В настоящее время вооруженные силы Таиланда, закупив ранее достаточно крупную партию более дешевых украинских БТР-3Е1 (созданы на основе БТР-80), также получают китайские колесные боевые машины пехоты VN1 и американские бронетранспортеры Stryker.

Кроме того, морская пехота помимо упомянутых "троек" эксплуатирует американские гусеничные AAVP-7, LAV-150 Commando. Поэтому непонятно, для чего понадобилась еще одна откровенно провальная модель.

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