Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана

Утечка газовоздушной смеси могла стать причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау. Об этом заявил заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.

Он рассказал, что с места взрыва были извлечены два газовых баллона. "По словам хозяина заведения, под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью 50 литров каждый", - цитирует ТАСС Абдикадырова. Он отметил, что пострадавших нет, так как все работники покинули здание в конце рабочего дня.

Сейчас на месте ЧП ведутся аварийно-спасательные работы, продолжается расчистка завалов. Задействованы более 200 человек и свыше 30 единиц техники. Развернут оперативный штаб.

Взрыв в кафе прогремел в воскресенье в 22:25 по местному времени. В результате здание оказалось полностью разрушено. Отмечается, что в этом же здании располагались магазин, сауна, станция технического обслуживания и склады. Взрывной волной повреждены 11 транспортных средств, которые находились поблизости.