Утверждены официальные цены жилья на четвертый квартал

Стоимость "квадрата" общей площади жилья устанавливается для каждого региона. На прежнем уровне "прейскурант" остался лишь в 18 регионах. Подросли цены во всех без исключения регионах Южного и Сибирского федеральных округов.

Существенное подорожание - на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае стоимость квадратного метра подскочила сразу на 12411 рублей - с 81 559 до 93 970 рублей, в Бурятии - на 8218 рублей (с 61 149 до 69367). В Амурской области жилье официально дорожает с 86 554 до 93 547 рубля за "квадрат" (на 6993 рубля), в Якутии "метр" преодолел отметку в 100 тысяч рублей, подорожав на 6 тысяч рублей - с 94382 до 100 637. Средняя официальная стоимость московского жилья выросла с 128 645 до 134 434 рубля за "квадрат".

В большинстве регионов цена "квадрата" увеличилась на 1-3 тысячи рублей.

При этом норматив стоимости квадратного метра жилья остается прежним - 55 720 рублей, его пересматривают раз в полугодие.

Официальные цены используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, которые выплачиваются из федерального бюджета. Это могут быть выплаты вынужденным переселенцам, молодым ученым, тем, кто выезжает из районов Крайнего Севера, пострадавшим при радиационных авариях и другим категориям.

Средняя стоимость определялась по специальной методике, с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. При этом эксперты неоднократно критиковали данную методику: разница между нормативной и реальной рыночной ценой доходит до 40%.

В 2022 году официальные цены жилья, по-видимому, будут рассчитываться по-другому. Недавно начала действовать новая методика их определения. Формулу упростили: в ней используются только средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Норматив стоимости жилья по РФ рассчитывается как средний из цен регионов.

Для Дальнего Востока, как и прежде, будет действовать особый порядок расчета: используются цены только на первичном рынке. Если же новостроек в регионе в принципе нет, то берется средняя цена на новостройки по всему федеральному округу.