В Беларуси заявили о движении большой группы беженцев к польской границе

"В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей", - приводится заявление ведомства. Эти слова подтверждаются попавшими в интернет фото и видео. На записях можно увидеть сотни человек с детьми и багажом.

Как подчеркнули в Госпогранкомитете, "белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

"Пока видим, что речь идет о порядка тысячи человек​​​. Органы пограничной службы Беларуси ведут работу в усиленном варианте и делают все, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную работу пункта пропуска. Будем следить, как будет развиваться ситуация", - приводит РИА Новости слова официального представителя комитета Антона Бычковского.

В Госпогранкомитете также обратили внимание на заявления пограничной стражи Польши, которая "неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью".

В Минске ранее уже отмечали, что польские силовики осознанно выгоняют целые семьи, которые нуждаются в защите и помощи. "Подобное отношение к беженцам со стороны польских военнослужащих стало "нормой" в понимании европейских стран", - обратили внимание в Госпогранкомитете Беларуси.