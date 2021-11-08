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08.11.2021 13:39
Рубрика: В мире

В Грузии разрешат посещение общественных мест только привитым от ковида

Текст: Юрий Когалов
Власти Грузии ограничат с 1 декабря посещение общественных мест. Как заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили, попасть в рестораны, развлекательные центры, на концерты или в кино смогут только обладатели "зеленых паспортов", то есть полностью привитые от коронавируса.
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"С 1 декабря будет задействована концепция так называемых зеленых паспортов. С 1 декабря граждане только с "зеленым паспортом" смогут посещать разные объекты: объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, оперу, музеи, концертные залы, казино", - приводит его слова агентство ТАСС.

Как ранее заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, эта мера должна подстегнуть население страны к вакцинации. По его словам, власти страны поставили перед собой задачу привить 60 процентов жителей, но на данный момент этот показатель составляет только 33,3 процента. В связи с этим и вводится система "зеленых паспортов".

В мире экс-СССР Грузия Пандемия коронавируса COVID-19

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