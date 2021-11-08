В Кремле уверены, что "Северный поток-2" улучшит ситуацию на рынке газа

Со стороны европейских партнеров пока нет подвижек с сертификацией проекта "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное - терпеливо ждать", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, улучшит ли проект "Северный поток-2" ситуацию на рынке газа, представитель Кремля ответил так: "Безусловно. Это очень-очень важный проект, который сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности европейского континента".