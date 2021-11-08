В Минске заявили о наращивании сил НАТО у границ Беларуси

Оценивая ситуацию на границе Беларуси, заместитель начальника Генерального штаба страны Игорь Король в эфире телеканала СТВ. подтвердил наращивание военных сил со стороны сопредельных стран - членов НАТО.

Однако он "не стал бы драматизировать ситуацию". Руководство этих стран, полагает военачальник, пытается таким образом оторвать внимание своего населения "от глубочайшего экономического и политического кризиса".

Правда, он не исключает, что, "может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы", но при этом Король "далек от мысли, что кто-то решится на агрессивные действия".

В свою очередь заместитель командующего ВВС и войсками ПВО РБ Анатолий Булавко назвал ситуацию у границ республики ненормальной. "Буквально за последние два месяца полеты разведывательной авиации на сопредельной территории совершались более 200 раз", констатировал он.

Эти полеты, по его словам, "обеспечивают контроль за воздушным пространством над страной, за радиоэлектронной аппаратурой в течение фактически 24 часов в сутки", - подчеркнув, что вдоль границы существует 15-километровая зона, в которую авиация без крайней необходимости залетать не должна.

Кстати, уточнил Булавко, "за последний месяц более ста раз в эту зону у нашей границы залетала авиация с сопредельной территории".