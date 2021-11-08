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08.11.2021 19:10
Рубрика: Экономика

В Минтруде назвали малоизвестные особенности ухода в отпуск за свой счет

Текст: Ольга Игнатова
Иногда по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Проще говоря - отпуск за свой счет. Об особенностях его предоставления рассказали в Минтруде РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициатива уйти в отпуск без сохранения зарплаты может принадлежать только работнику. А вот работодатель по закону не может отправить своего сотрудника в такой отпуск, пояснили специалисты министерства в своем Telegram-канале.

Фото: iStock
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Отпуск за своей счет в обязательном порядке должен предоставляться при рождении ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников. Продолжительность такого отпуска по закону не должна превышать пяти дней. Но при согласии работодателя отпуск может быть и продлен.

На отпуск без сохранения зарплаты в течение 14 календарных дней в году имеют право работающие пенсионеры. А работники с инвалидностью могут уйти в такой отпуск на 60 календарных дней. Работодатель обязан давать такой отпуск и сотрудникам, которые совмещают работу и учебу. Например, чтобы те могли сдать очередную сессию.

Интересный момент: если человек работает по совместительству и на такой работе у него отпуск меньше, чем на основной, то работодатель может предоставить дополнительные дни отпуска не по основному месту работу, но уже за счет работника. Например, это важно для врачей, совмещающих приему в государственных и частных клиниках. В частных клиниках отпуск может быть меньше.

Есть у работодателей и право давать дополнительные отпуска за свой счет отдельным категориям сотрудников. Например, на 14 дней можно отпустить работника, имеющего двух и более детей до 14 лет, или отца, в одиночку воспитывающего ребенка. Также на две недели в отпуск за свой счет могут уйти родители и супруги военнослужащих или сотрудников органов внутренних дел.

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