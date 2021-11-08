В Никарагуа состоялись выборы президента и вице-президента страны

Всеобщие выборы прошли в воскресенье в Никарагуа. Жители республики пришли на избирательные участки, чтобы избрать президента и вице-президента страны, а также 92 депутата Национальной ассамблеи (однопалатного парламента).

Высший избирательный совет еще не огласил результаты голосования, однако эксперты полагают, что победу одержит действующий глава государства Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо, занимающая пост вице-президента. В середине октября за их тандем готовы были проголосовать 75% избирателей. В случае победы Ортега, пришедший к власти в 2007 году, останется во главе страны до 2027 года.

Процесс волеизъявления прошел в спокойной обстановке и с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований. За ходом выборов следили наблюдатели от всех политических сил, а также от ведущих стран и мировых организаций. В частности, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков отметил высокую явку избирателей. "Мы видим, что никарагуанцы довольно активно приходят голосовать, по крайней мере здесь, в Манагуа", - рассказал он ТАСС.

Президент США Джо Байден уже заявил, что выборы в Никарагуа не соответствуют западным стандартам. Кроме того, незадолго до их проведения появилась информация о том, что Вашингтон собирается ввести санкции против Ортеги и его окружения, лидеров сандинистского движения, принципиальных противников американского империализма.