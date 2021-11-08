В Пекине открылся шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва

В занесенном ранним снегом Пекине открылся 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва. Основным вопросом на нем станет принятие резолюции по главным достижениям компартии Китая, чей столетний юбилей отмечается в нынешнем году.

Съезд открыл председатель КНР Си Цзиньпин, который зачитал традиционный отчет о работе политбюро ЦК КПК, а также разъяснил опубликованный ранее проект резолюции о достижениях компартии, который носит длинное название "Постановления ЦК КПК по некоторым важным вопросам о сохранении и совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой, стимулировании модернизации системы и потенциала государственного управления".

В документе, в частности, говорится о том, что все этнические группы, живущие в Китае, благодаря руководству КПК достигли "выдающихся успехов" и что "китайская нация продвигается к модернизации на всех фронтах" благодаря в том числе руководству всех предыдущих руководителей - Мао Цзэдуна, Дэна Сяопина, Цзяня Цзэминя и Ху Цзиньтао. Также в проекте резолюции отмечено, что "Китай делает все возможное, чтобы идти в ногу со временем", и китайская нация видит перспективу национального возрождения, которое стало "исторической неизбежностью". Это происходит, отмечено в документе, благодаря и тому, что социализм с китайской спецификой показал свою жизнеспособность, партия, военные и общественность сплотились как никогда раньше. Китай еще больше укрепил свой международный статус.

Ранее были прогнозы, что на пленуме обсудят третий срок председателя Си, однако эта дискуссия оказалась перенесена на следующий год.