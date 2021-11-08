В ПФР назвали условия назначения досрочной пенсии для предпенсионеров

Россияне предпенсионного возраста могут рассчитывать на досрочную пенсию. При этом назначение выплат зависит от выполнения ряда условий, напомнили в отделении ПФР Карачаево-Черкесской республике.

Так, главным условием является отсутствие возможности трудоустройства. В этом случаев выплата назначается по предложению органов службы занятости не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста.

Для назначения досрочной пенсии необходимо также наличие определенного страхового стажа (не менее 25 лет для мужчин, не менее 20 лет - для женщин).

Также учитывается необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.